ボートレース江戸川のＧII「江戸川６３４杯モーターボート大賞」は１４日、予選最終日の４日目が行われた。長田頼宗（４０＝東京）は１０Ｒイン戦で２着。それでも「うまく調整できました。１Ｍは自分のミス」と仕上がりには納得している。「伸びている人も気にならなかったし、バランスを取っていきたい」とさらなる上積みを図る。今大会は「東京支部ＶＳ全国選抜」がサブタイトルとあって「東京支部から優出者を出したい