¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Ç?¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾®ÃÓ½¤Ê¿¡Ê£³£°¡áÂçºå¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£µ£Ò¤ò£³Ãå¤È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤éÍî¤Á¤Æ£²°Ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ­¤Ï£´ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥Á¥ë¥È¡Ë£±ÅÙ¤Ë¤·¤Æ½ÐÂ­¤¬Íî¤Á¤º¤Ë¿­¤Ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£º£Ç¯½øÈ×¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡Ö¾è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÀáÁ°¤ÎÂ¿ËàÀî¤«¤éÉüÄ´¥â¡¼¥É¡£¡Ö¤È