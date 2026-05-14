パドレスのスター選手、フェルナンド・タティス・ジュニア外野手（２７）にまた「ステロイド後遺症だ」との指摘が飛び出して波紋を広げている。チームがドジャースを抑えて西地区首位をキープする中、タティスは打率２割５分２厘、１５打点と波に乗れず、深刻なのがいまだ本塁打がゼロ。２０２１年に４２本塁打でタイトルを獲得し、ここ３年も２０本以上をマークしてきただけにチームの懸念材料となっている。そんな中で心配す