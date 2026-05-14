歌手の小林旭（８７）が１４日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、元女優で妻の故・青山京子さんをしのんだ。青山さんは１９５２年に東宝の映画「思春期」のオーディションを受け中西みどり名義でデビュー。代表作は久保明と共演した映画「潮騒」。６７年に小林と結婚し、芸能界を引退した。２０２０年１月、肺がんのため８４歳で亡くなった。青山さんは、黒柳徹子も通った香蘭女学校の下級生だったと切り出した