メ～テレ（名古屋テレビ） 4割以上の部屋が1億円超えという、タワーマンションが名古屋栄に建設中です。最上階は「6億ション」ということで、この地方でも広がる「億ション現象」を取材しました。 視界が広がるリビング空間に、広々としたキッチン、洗面台が2つもあるホテルのようなパウダールーム。 地下鉄・栄駅から徒歩10分、白川公園のすぐそばに建設中の24階建てタワーマンション「