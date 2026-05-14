メ～テレ（名古屋テレビ） 4月、愛知県美浜町で消火に駆け付けた消防車を盗んだ疑いで逮捕・送検された男が、女子トイレに火をつけた疑いで再逮捕されました。 非現住建造物等放火などの疑いで再逮捕された千葉県木更津市の無職・安田弘容疑者(57)は4月26日、美浜町の名鉄河和駅で女子トイレと多目的トイレに何らかの方法で火を放ち、手洗い器などを燃やした疑いがもたれています。 安田容疑者は容疑を認めていま