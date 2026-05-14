メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市東区の駐輪場でスタンガンを使って高校生を脅し現金を奪ったなどとして、少年2人が再逮捕されました。 強盗致傷などの疑いで再逮捕されたのは、守山区に住む無職の少年(16)と中学生の少年(14)です。 警察によりますと、2人は4月5日、東区の駐輪場で高校生2人に因縁をつけ、スタンガンやナイフで脅して現金2万8000円を奪ったほか、1人に手のひらを切るけがをさせた疑いがもたれ