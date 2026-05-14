ヤギと猫と人間が登場！ 田舎暮らしの記録『くまの里山日記』をご紹介します。ヤギと猫と人間が登場！ 田舎暮らしの記録『くまの里山日記』今週のピックアップ『【田舎暮らし】かわいいヤギの散歩のしかた』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますくまさん：「皆さんこんにちは！ 『くまの里山日記』の『くま』です。田舎でヤギの『ジョン』と猫の『ふわちゃん』、そしてその他の愉快な仲間たちと一緒に暮らしています。自然の中