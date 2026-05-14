カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」から、夏限定の“瀬戸内レモンフェア”が2026年5月14日（木）よりスタート。瀬戸内レモンの果汁や果肉、果皮まで余すことなく使用した焼き菓子やクッキー缶が勢ぞろいします。爽やかな酸味とやさしい甘さが広がるレモンスイーツは、暑い季節のティータイムや夏ギフト、自分へのご褒美にもぴったりです♪ 夏