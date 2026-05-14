カメラが捉えたのは、電線の上を移動する2匹のサル。2本の電線を伝って器用に渡っていきます。時には電線を激しく揺らす様子も見られました。撮影地点は東京・青梅市の住宅街。13日午前7時ごろのことでした。この時の様子を撮影者は、「（2匹が）楽しそうにお散歩しているような感じ。警戒心全くない。マイペース」と話しました。電線の上にいるサルを目にして犬が盛んにほえていましたが、サルは動じることなく背中をポリポリ。サ