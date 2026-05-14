第1日、8番でバーディーを奪い笑顔の倉本昌弘。3オーバーで66位＝茨木CC関西オープン選手権第1日（14日・大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）永久シードの70歳、倉本昌弘が13番（525ヤード、パー5）で自身14シーズンぶりのイーグルを奪った。2010年に72歳で達成した杉原輝雄に次いで、ツアー史上2番目の高齢記録となった。フェアウエーから残り242ヤードの第2打を4番ウッドでグリーン左まで運び、7ヤード弱のアプローチショッ