＜DeNA−中日＞◇14日◇横浜演歌歌手の門松みゆき（33）が14日、横浜スタジアムで開催されたプロ野球DeNA対中日戦で、始球式を行った。初の始球式。背番号「33」（自身の年齢）のDeNAユニホームに身を包んで登場。大胆なフォームから投げられた一球は、3バウンドでキャッチャーミットへと収まった。「ご縁があって、地元神奈川県の横浜スタジアムのマウンドに立てたことはとても夢のようで、とても光栄です」とすると、「感謝の気