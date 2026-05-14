路上を歩く女性。すると、突然…。防犯カメラが捉えていたひったくりの瞬間です。後ろから来た黒いバイクに乗った人物は、追い抜きざまに女性が右手に持っていたバッグを強引に奪い取ろうとします。引きずられながらもバッグを放すまいとする女性。バイクの人物は犯行を諦め逃走し、女性はすぐに立ち上がりました。映像が撮影されたのは、2026年3月。現場は川崎市高津区の住宅街です。女性のバッグを奪おうとした強盗未遂容疑で逮