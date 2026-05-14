歌手の浜崎あゆみさん（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。ライブリハーサル中の姿を公開し、その鍛え抜かれた肉体美がファンの間で大きな話題になっています。【写真】見事に引き締まった、美しい腹筋！浜崎さんは「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます＞助けて下さい笑」と書き出し、ライブリハーサルの写真とともに投稿しました。写真には、真剣な面持ちでダンスのポジションを確認する浜崎さんの姿が写し出さ