セレブの食生活は、意外と堅実。健康志向であることはもちろんのこと。規則正しい生活と栄養に気を配った食生活がセットになっています。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点朝食はパワーの源会社や学校に遅刻しそう、面倒等の理由から朝食を抜いてしまう人がいます。しかし、セレブの朝食は必食。その理由は、元気の源であるからなのです。朝食を抜いてしまうと、お腹が空いて頭が回らなくなったり、お腹が