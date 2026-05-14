俳優の二宮和也さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。運動した時間をスマートウオッチで報告しました。【写真】二宮和也の“自慢”とは？「自慢してるにのちゃんかわいい」二宮さんは「ふぅ、、、運動70分か、、、、まぁ、上出来か、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。スマートウオッチの画面を撮影したショットで、運動時間が「70分」と表示されていることを自ら報告しています。「めちゃ自慢してます自慢です」と付け加