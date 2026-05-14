複合型エンターテインメントフェスティバル『TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026』が、9月12日、13日に北海道苫小牧市のキラキラ公園にて開催。あわせて、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：SWEET STEADY、ファンの大歓声とともに咲かせた満開の花全曲披露、笑顔と涙で彩った結成2周年公演） 本イベントは2022年にスタートし、2026年で開催5周年を迎える。苫小牧港の北側に位置し海を望むキラキラ公