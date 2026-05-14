Photo: mio ついつい足先で操作、やっちゃうよなぁ。そんな足先での操作をズボラではなく「これが正解」と謳うのは、シロカの新作扇風機「DCリビング扇風機 しゃがみま扇」。電源／風量UP／風量DOWN3つのボタンが足先くらいの幅になっていて、かがまなくても操作できるのです。これ、「よいしょ」とならずかなりラクでした。約8割の人が扇風機を足で操作した経験アリ