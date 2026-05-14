那覇の起点街とリゾートをつなぐ“サウスゲートホテル沖縄”が、5月23日（土）から、沖縄・那覇市にある“泊ふ頭旅客ターミナルビル とまりん”にオープンする。【写真】快適な滞在が叶う！サウナ付き客室などホテルの詳細■映画のワンシーンのような体験を提供今回オープンするサウスゲートホテル沖縄は、那覇を起点に街歩きから離島観光、海のアクティビティまでをシームレスに楽しめる新たな滞在体験を提案するリゾートホ