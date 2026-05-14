夏の北中米ワールドカップで活躍するのは、どんなチームだろうか。チャンスは有力候補だけのものではない。下馬評を覆して躍進するチームは、これまでの大会でも多々みられた。海外メディア『Tribuna』は５月13日、今大会でダークホースとなり得るチームたちについて報道。その中で、森保一監督率いる日本代表にも言及した。サムライブルーについて、同メディアは「日本はプレッシャーとテンポを土台とするアプローチだが、