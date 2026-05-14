若者の県外流出を防ごうと、平田知事らが経済団体に魅力ある求人を増やすよう要請しました。 大学生の県内就職内定率は4割を下回っていて、処遇の改善や積極的な情報発信などを求めています。 要請を行ったのは、平田知事と長崎労働局の髙西 盛登 局長です。 県商工会議所連合会など、5つの経済団体の代表らに、働きやすさや給与などの処遇の充実や、公正な採用選考の実施などを求める要請文を手渡しました。 （平田