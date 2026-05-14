気象情報です。 佐世保市では、最高気温が30℃を記録し、県内では今シーズン初めての真夏日となりました。 こちらは、民間の気象会社ウェザーニューズの会員から寄せられた写真です。 14日午後4時半の諫早市です。「犬の散歩ができないほど西日が強いです。 空には入道雲みたいな雲も見えます」ということです。 影がはっきりと映っていて日差しの強さが伝わりますね。 そして