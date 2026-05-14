14日午前、曽於市で自転車に乗っていた女子中学生(14)が普通乗用車にはねられ、意識不明の重体です。警察によりますと、14日午前7時40分ごろ、曽於市末吉町南之郷の道路で、宮崎県都城市方向へ走っていた普通乗用車が敷地から出てきた自転車と出合い頭に衝突しました。この事故で自転車を運転していた女子中学生(14)が病院に運ばれましたが意識不明の重体です。女子中学生は通学中で、ヘルメットは着用していなかったというこ