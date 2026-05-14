北海道・釧路地方検察庁は、釧路市に住む五十嵐雪菜被告(52)を殺人未遂と銃刀法違反の罪で起訴しました。検察によりますと、五十嵐被告は2026年4月23日午前0過ぎから2時間余りの間に、釧路市内のホテルで顔見知りの男性(78)の胸を、包丁で刺し殺害しようとしたとされています。また、犯行に使った包丁(刃体の長さ約17.2センチ)を正当な理由がないのに携帯した罪にも問われます。刺された男性は胸の刺し傷に加え、抵抗した際に口に