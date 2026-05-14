道端に咲くコスモスのような黄色い花、最近よく見かけませんか？きれいだからといって摘んで持ち帰ってはいけません。最大で300万円の罰金などが科される可能性も。そのワケとは？（岡本善久アナウンサー）「鹿児島市の甲突川沿いの道路です。道沿いに黄色い花が咲いています。時折、風に吹かれて揺れています」最近、道端でコスモスのような黄色い花が咲いているのを見かけませんか？こちらは鹿屋市。川沿い一面に黄