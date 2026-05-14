NMB48の石山千尋（17）が、14日までに自身のXを更新し、マニアックな「ガンダム」ポーズを披露した。【写真】「なんだこれ（笑）」…NMB48・石山千尋、“ナラティブ組体操”を披露メンバーとともに「3人にオススメのポーズ」として再現したのは、『機動戦士ガンダムNT』キービジュアルのポージング。ネット上では“ナラティブ組体操”とも呼ばれる。この投稿が「なんだこれ（笑）」「なんでナラティブ？笑マニアック過ぎる