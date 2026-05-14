21人が死傷したバス事故で警察は、運転手の供述を超えるスピードが出ていたとみて、車両の詳しい検証を開始しました。 ■供述よりも速いスピード出ていたか 【記者リポート】 「いま、マイクロバスにつけられていたブルーシートがはがされました。前方部分、ガードレールが突き刺さっているのが分かります。これから福島県郡山市内の事業所に運ばれます」 北越高校の生徒など21人