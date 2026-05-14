HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIの5人からなる10代女子の表現者集団「CYREN（サイレン）」が、4月24日にデビューシングル「CYREN」を配信開始し、1日には1st EP『ONE』をリリース。そして9日、代官山ORD.にて初のリリース記念ショーケース『Page One』を開催した。【写真】個性的なメンバーがそろう！5人のソロカット一覧CYRENは、ジャパニーズ・ヒップホップの正統な系譜を継承しつつ、世界に通用する「本物志向」を追求す