5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、現職と新人の合わせて3人が立候補。県政の舵取り役を選ぶ17日間の選挙戦が始まりました。 任期満了に伴う県知事選挙には、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ました。 今回の選挙では2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を判断したプロセス、人口減少対策などが争点とな