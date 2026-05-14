警察が交通違反の対象者に反則金の納付を科す「交通反則通告制度」いわゆる"青切符制度"が施行されて1か月あまりです。 【写真を見る】自転車「青切符」施行1か月熊本県内の交付は0件"指導警告"は596件で「一時不停止」が最多 全国では4月の1か月間に2100件ほどの交付がありましたが、熊本県内は1件もありませんでした。ただ"指導警告"を受けるケースは多いようです。 記者の実感は―― 記者「この場所に