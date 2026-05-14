◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年5月14日ZOZOマリン）日本ハム・細野晴希投手（24）が6回途中4失点で降板した。初回に佐藤都の2ランなど3点を失った。その後、立ち直りを見せていたが、6回先頭の西川に150キロ直球で左越えソロを浴びて4点目を失った。直後の山口をツーシームで二ゴロに仕留めたところでベンチから新庄監督が出て2番手の山本への交代を告げた。今季初登板の3月31日のロッテ戦でノーヒットノー