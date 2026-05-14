◇プロ野球パ・リーグ ロッテー日本ハム(14日、ZOZOマリン)ロッテの寺地隆成選手が好プレーを見せました。場面は2点リードで迎えた6回表。1アウトで打席には淺間大基選手を迎えます。淺間選手は4球目のスライダーをはじき返すと、打球はサード方向へのファウルゾーンに舞い上がります。捕球に入った寺地選手ですが、打球は風に押し戻されたのか、追いながら少しバタつく場面も。結局倒れ込みながらも、なんとか捕球しました。寺地