住友化学の昨年度決算は、609億円の最終利益となりました。ただ、会見では今後について「中東情勢の影響が読み切れない」としています。大手総合化学メーカー・住友化学の今年3月までの1年間の決算は、最終利益が前の年度に比べ58%増え、609億円でした。過去最大の赤字だった2024年3月期から回復し、2年連続の黒字です。今年度についても、▼AI市場の拡大を背景にした半導体材料や、▼海外を中心に農薬の販売が伸びると予想してい