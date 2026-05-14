トランプ大統領を代表取材している記者によりますと、トランプ大統領と習近平国家主席が出席する晩さん会が先ほど、始まったということです。晩さん会は習主席が主催し、北京の人民大会堂で開かれています。晩さん会には、トランプ大統領に同行しているルビオ国務長官やヘグセス国防長官のほか、電気自動車大手「テスラ」のイーロン・マスク氏や半導体大手「エヌビディア」のジェンスン・フアン氏、「アップル」のティム・クック氏