◇大相撲夏場所5日目（2026年5月14日両国国技館）西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）が5連敗となった。新入幕で東前頭16枚目の若ノ勝（22＝湊川部屋）との19歳差対決。幕内100場所目の大ベテランが威厳を示すことはできなかった。立ち合いは押し込んだ。そこでいなされて泳ぎ、逆に攻め込まれた土俵際では右から突き落としたかに見えた。ところがその直前、玉鷲の左足が土俵を割っていた。「（相撲内容は）良かったで