「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が投手専念で７回４安打無失点の好投で３勝目（２敗）を挙げ、チームの連敗を４で止めた。今季自己最多１０５球を投げて与四球２、奪三振８。開幕から７登板連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）を達成し、規定投球回数にも到達。防御率０・８２と良化させ、メジャー全体１位に立った。試合後の監督会見は大谷に関する質問が