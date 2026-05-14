4月21日、上院での承認公聴会で証言のための宣誓を行うケビン・ウォーシュ氏/Andrew Harnik/Getty Imagesワシントン（CNN）米連邦議会上院は13日、連邦準備制度理事会（FRB）第17代議長に指名されているケビン・ウォーシュ氏を僅差（きんさ）で承認した。ウォーシュ氏は、トランプ大統領による政治的圧力に長年晒（さら）されてきたFRBを引き継ぐことになる。地政学的緊張によって揺らぐ米国経済は、インフレ率の上昇に拍車がかか