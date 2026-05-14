２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。親交が深かった歌手の相川七瀬も参列。故人をしのんだ。真矢さんの存在について「先輩でありながらお兄ちゃんみたいな存在だった」と表現。ともに平成から令和にかけて音楽に取り組み続け「一緒に駆け抜けてきた３０数年間でした」と目を細めた。人柄について「裏表のない、ひょうき