お笑いコンビ「アンガールズ」がパーソナリティーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴアンガールズのジャンピン」（毎週木曜日１８時頃配信）で田中卓志が第１子の男児が誕生したことを報告。相方の山根良顕も祝福した。田中は番組の冒頭で第１子の誕生を報告すると、山根は「え！妊娠したとかも聞いてなかったけど！おめでとう！良かったね」と声を弾ませて祝福。田中は同番組で