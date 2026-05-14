女優の藤原紀香、タレントのＬｉＬｉＣｏが１４日、都内で行われた報知映画賞・特選試写会でトークショーを行い、映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督、２９日公開）の見どころを語った。高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。橋爪演じる大原真一が行きつけにするスナックのママ・カオリ役を演じた藤原は「誰かの人生を