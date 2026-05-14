ファンクはいつの時代も、音楽メディアの変化とともに姿を変えてきた。2000年代には長尺のジャムが主流だったが、2010年代にはヴルフペックやフィアレス・フライヤーズがYouTubeやSpotifyの時代に適応した短時間のミニマル・ファンクを提唱。そして2020年代にその流れをInstagramの縦型ショート動画へ持ち込んで大成功したのが、ドイツの若手ファンクバンド、ファンキー・タイムズ（Funky Times）である。リビングルームでカラフル