航行中のクルーズ船で感染が拡大したとみられる「ハンタウイルス」。一体どんなウイルスなのか、感染力や私たちに必要な心構えを専門家に聞きました。 【写真を見る】｢コロナみたいになったら怖い｣ ハンタウイルスの疑問…感染力は？特効薬は？医師に聞いてみた 大西洋を航行していたクルーズ船で感染相次ぐ 大西洋を航行していたクルーズ船内で、集団感染が疑われている「ハンタウイルス」。ヒトからヒトへの