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欧州株堅調、前日の米株式市場の流れ受けＩＴ関連が高い 東京時間19:30現在 英ＦＴＳＥ100 10353.33（+27.98+0.27%） 独ＤＡＸ24461.86（+325.05+1.35%） 仏ＣＡＣ40 8061.09（+53.12+0.67%） スイスＳＭＩ 13212.96（休場） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限50098.00（+306.00+0.61%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7492.