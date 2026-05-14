１４日、天壇の祈年殿広場で記念撮影に応じる習近平主席（右）とトランプ大統領。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の世界遺産「天壇」を訪れた。１４日、天壇を訪れる習近平主席（中央右）とトランプ大統領（同左）。（北京＝新華社記者／劉彬）