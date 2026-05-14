◇プロ野球パ・リーグ ロッテー日本ハム(14日、ZOZOマリン)ロッテ・西川史礁選手が6回、ソロホームランを放ちました。新人王を獲得した昨年と比べ、苦しい打席が続いている西川史礁選手。初回には1アウト3塁の場面で打席に向かい、4月21日以来となる打点をマークする先制タイムリーを放っていました。この一打を振り返り「ここ最近打点を稼げてなかったっていうのもありますし、昨日もチャンス潰してばっかりだったので絶対打とう