ピースサインを掲げて笑顔で法廷に向かうのは、岐阜県の鍔本規之市議（77）。自身も出馬した市議選前の2025年9月、支援者を通じて、有権者28人に約6万円分の菓子折りを配った「公職選挙法違反」の罪に問われ13日、初公判が行われました。鍔本市議は疑惑が明らかになった2025年12月、真っ向から疑惑について否定。鍔本規之市議：選挙運動しなくても当選します。何一つやましいことはない。年に何回もやっていることがどうして今回、