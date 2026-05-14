「寝屋川市制７５周年記念競走」（１４日、住之江）実森美祐（２９）＝広島・１１９期・Ａ１＝が４、８Ｒ発売中に中央ホールでトークショーを行った。広島出身の実森だが、これまではなかなか言えなかったが、「甲子園にも行きますし、六甲おろしも歌います」と、実は大の虎党であることを明かすと、住之江のファンも大喜び。また、レース場に入るとお菓子よりも持参した“干し芋”で栄養を補給しているという。先日のレデ