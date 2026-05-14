茨城県石岡市議会で不信任決議について説明を聞く谷島洋司市長（前列右）＝14日午後茨城県石岡市議会は14日の臨時会で、市政運営を巡り議会と対立する谷島洋司市長に対し、3月に続いて2度目の不信任決議を賛成多数で可決した。地方自治法の規定により、谷島氏は同日、失職した。記者会見で、50日以内に行われる市長選に改めて出馬する意向を示した。不信任決議では、市の事業に関する谷島氏の言動を取り上げ「市長の責任と資質