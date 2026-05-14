警察官に連れられ歩く男。会社員の野村悠樹容疑者（41）。2026年1月、東京・江戸川区の一軒家に侵入し女性を押し倒すなどけがをさせ、金品を奪おうとした疑いで逮捕されました。狙ったのは、元上司の自宅。警視庁によりますと、野村容疑者は段ボールを持ち宅配業者を装って現れるとインターホンを鳴らし…。野村悠樹容疑者：宅配便です。印鑑ください。この時インターホンの映像には、段ボールと腕しか映っていなかったといいます