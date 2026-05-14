岐阜県可児市では、色とりどりのバラの花が見ごろを迎えています。水辺に咲く、純白のバラの花。「アイスバーグ」という品種で、ドイツでは“白雪姫”とも呼ばれます。可児市のぎふワールド・ローズガーデンでは、バンテリンドームおよそ17個分の敷地の中に6000種類ほどのバラが植えられていて、例年より5日ほど早く見ごろを迎えています。バラ園は、イギリス式の庭、香りに特化した庭など